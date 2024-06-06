Фёдор Игнатьев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
НЕ ЗНАЮ, КТО ЭТО. МК-1732 10.09.1732 Деревни Боркина крестьянин вдовец Феодот Игнатьев той же вотчины деревни Старого Фатекова крестьянской Иудиной дочерью Иванова девкою Христиной полуторным браком ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.09.1732
Жена: Кристина Иудина
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1732 10.09.1732 Деревни Боркина крестьянин вдовец Феодот Игнатьев той же вотчины деревни Старого Фатекова крестьянской Иудиной дочерью Иванова девкою Христиной полуторным браком
Смерть
Неизвестно