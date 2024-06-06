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Фёдор Игнатьев

Место рождения

Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
НЕ ЗНАЮ, КТО ЭТО. МК-1732 10.09.1732 Деревни Боркина крестьянин вдовец Феодот Игнатьев той же вотчины деревни Старого Фатекова крестьянской Иудиной дочерью Иванова девкою Христиной полуторным браком ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.09.1732

Жена: Кристина Иудина

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1732 10.09.1732 Деревни Боркина крестьянин вдовец Феодот Игнатьев той же вотчины деревни Старого Фатекова крестьянской Иудиной дочерью Иванова девкою Христиной полуторным браком
Смерть
Неизвестно

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