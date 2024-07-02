Нохрина (Ушакова) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Нохрин Иван Никитич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нохрина Афанасья Ивановна
Отец ребёнка: Нохрин Иван Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нохрина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Нохрин Иван Никитич
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Нохрин Иван Никитич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Пермякова (Нохрина) Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Нохрин Иван Никитич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Нохрин Константин Иванович
Отец ребёнка: Нохрин Иван Никитич
Смерть
Неизвестно