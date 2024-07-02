Нохрина (Ушакова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нохрина (Ушакова) Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нохрин Поликарп Иванович

Отец ребёнка: Нохрин Иван Никитич

Чуга, Катайский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Чуга, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нохрина Афанасья Ивановна

Отец ребёнка: Нохрин Иван Никитич

Чуга, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нохрина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Нохрин Иван Никитич

Чуга, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Нохрин Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Нохрин Иван Никитич

Чуга, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Пермякова (Нохрина) Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Нохрин Иван Никитич

Чуга, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Нохрин Константин Иванович

Отец ребёнка: Нохрин Иван Никитич

Чуга, Катайский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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