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Иванов Юрий Васильевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

12.11.1928

Дата смерти

09.07.1991

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1928

Отец: Иванов Василий Арсеньевич

Мать: Иванова Мария Тимофеевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
04.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Галина Васильевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
23.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Галина Васильевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Галина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.07.1991
Москва, город федерального значения Москва
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