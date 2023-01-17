Иванов Юрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.11.1928
Дата смерти09.07.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1928
Рождение ребёнка
04.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Галина Васильевна
Рождение ребёнка
23.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Галина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.07.1991