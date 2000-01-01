Архипова (Новикова) Валентина
Место рожденияд. Липицы Мещовского района Калужской области
Дата рождения10.09.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1936
Отец: Новиков Сергей
Мать: Новикова Прасковья
д. Липицы Мещовского района Калужской области
Рождение ребёнка
28.09.1959
д. Малые Подосинки Сухиничский район Калужской области
Рождение ребёнка
15.10.1964
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д. Малые Подосинки Сухиничский район Калужской области
Причина смерти: Естественная смерть/старость