Архипова (Новикова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Новикова) Валентина

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Место рождения

д. Липицы Мещовского района Калужской области

Дата рождения

10.09.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1936

Отец: Новиков Сергей

Мать: Новикова Прасковья

д. Липицы Мещовского района Калужской области
Рождение ребёнка
28.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Алексей

д. Малые Подосинки Сухиничский район Калужской области
Рождение ребёнка
15.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Алексей

Смерть
Неизвестно
д. Малые Подосинки Сухиничский район Калужской области
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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