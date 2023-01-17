Жданов Андрей Александрович
Место рожденияг. Мариуполь, Мариупольский уезд Екатеринославской губернии
Дата рождения26.02.1896
Дата смерти31.08.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
26.02.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Мариуполь, Мариупольский уезд Екатеринославской губернии
Место жительства
С 1896
г. Мариуполь, Мариупольский уезд Екатеринославской губернии
Смерть
31.08.1948
Место жительства
По 1948