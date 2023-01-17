Жданов Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданов Андрей Александрович

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Место рождения

г. Мариуполь, Мариупольский уезд Екатеринославской губернии

Дата рождения

26.02.1896

Дата смерти

31.08.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
26.02.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Мариуполь, Мариупольский уезд Екатеринославской губернии
Место жительства
С 1896
г. Мариуполь, Мариупольский уезд Екатеринославской губернии
Смерть
31.08.1948
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1948
Москва, город федерального значения Москва
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