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(Кукина) Лидия

Место рождения

Россия

Дата рождения

07.01.1947

Дата смерти

15.09.2016

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

1923 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1947

Отец: Кукин Петр Матвеевич

Мать: Кукина (Пикова) Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зотов Иван

Развод
Неизвестно

Муж: Ксенофонтов Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ксенофонтов Константин

Рождение ребёнка
27.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ксенофонтов Константин

Рождение ребёнка
21.12.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ксенофонтов Константин

Смерть
15.09.2016

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