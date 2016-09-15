(Кукина) Лидия
Место рожденияРоссия
Дата рождения07.01.1947
Дата смерти15.09.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1947
Отец: Кукин Петр Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зотов Иван
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ксенофонтов Константин
Рождение ребёнка
21.12.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ксенофонтов Константин
Смерть
15.09.2016