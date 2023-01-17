Гак Роман Демьянович
Место рождения
Дата рождения1907 ст.
Дата смерти1964
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907 ст.
Отец: Гак Демьян Феодорович
Мать: Гак Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Гак Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
17.12.1929
Мать ребёнка: Гак Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Гак Юлия Романовна
Мать ребёнка: Гак Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
01.03.1939
Дочь: Гак Нагулина Галина Романовна
Мать ребёнка: Гак Ольга Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гак Ольга Федоровна
Смерть
1964
г. Бишкек (ранее Фрунзе), Кыргизстан