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Гак Роман Демьянович

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Место рождения

Чаплинка, Дніпропетровська область

Дата рождения

1907 ст.

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907 ст.

Отец: Гак Демьян Феодорович

Мать: Гак Мария Васильевна

Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Гак Николай Романович

Мать ребёнка: Гак Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
17.12.1929

Сын: Гак Василий Романович

Мать ребёнка: Гак Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Гак Юлия Романовна

Мать ребёнка: Гак Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
01.03.1939

Дочь: Гак Нагулина Галина Романовна

Мать ребёнка: Гак Ольга Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гак Ольга Федоровна

Смерть
1964
г. Бишкек (ранее Фрунзе), Кыргизстан
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