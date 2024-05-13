Климов Савелий Иванович 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климов Савелий Иванович

Место рождения

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Климов Иван Филиппович

Мать: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Агрипина Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Климова) Ефросинья Савельевна

Мать ребёнка: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Климов Андрей Савельевич

Мать ребёнка: Климова Агрипина Федоровна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Климов Никифор Савельевич

Мать ребёнка: Климова Агрипина Федоровна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1854
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

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