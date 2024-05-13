Климов Савелий Иванович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Климов Иван Филиппович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Климова) Ефросинья Савельевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Климова Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Климов Никифор Савельевич
Мать ребёнка: Климова Агрипина Федоровна
Смерть
1854