Кошкин Прохор Парамонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Кошкин Парамон Никитич
Мать: Кошкина Васса Никитична
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1835
Мать ребёнка: Кошкина (Кошкина) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Кошкина) Параскева Прохоровна
Мать ребёнка: Кошкина (Кошкина) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Кошкина) Ксения Прохоровна
Мать ребёнка: Кошкина (Кошкина) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Кошкина) Екатерина Прохоровна
Мать ребёнка: Кошкина (Кошкина) Анна Яковлевна