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Кошкин Прохор Парамонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Кошкин Парамон Никитич

Мать: Кошкина Васса Никитична

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1835

Сын: Кошкин Аким Прохорович

Мать ребёнка: Кошкина (Кошкина) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Кошкина) Параскева Прохоровна

Мать ребёнка: Кошкина (Кошкина) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Кошкина) Ксения Прохоровна

Мать ребёнка: Кошкина (Кошкина) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Кошкина) Екатерина Прохоровна

Мать ребёнка: Кошкина (Кошкина) Анна Яковлевна

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