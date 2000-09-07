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Дмитриев Александр Иванович

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Место рождения

Глухое, Несвойская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

15.08.1929

Дата смерти

07.09.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Глухое, Несвойская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
15.05.1960

Сын: Дмитриев Евгений Александрович

Мать ребёнка: Дмитриева Валентина Евстафьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Валентина Евстафьевна

Смерть
07.09.2000
Антоново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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