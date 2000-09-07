Дмитриев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения15.08.1929
Дата смерти07.09.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1960
Сын: Дмитриев Евгений Александрович
Мать ребёнка: Дмитриева Валентина Евстафьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.09.2000
Антоново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область