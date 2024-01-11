Барсуков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.2005
Сын: Барсуков Борис Михайлович
Мать ребёнка: Сухих (Сухих) Марина Андреевна
Рождение ребёнка
2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сухих (Сухих) Марина Андреевна