Барсуков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барсуков Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.2005

Сын: Барсуков Борис Михайлович

Мать ребёнка: Сухих (Сухих) Марина Андреевна

Рождение ребёнка
2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухих (Сухих) Марина Андреевна

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