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Фабрициус Ян Фрицевич
Фабрициус Ян Фрицевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
До 1902
Дата смерти
После 12.06.1918
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
12.06.?
Военный Комиссар Гдовского пограничного района
Смерть
После 12.06.1918
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