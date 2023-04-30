Фабрициус Ян Фрицевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фабрициус Ян Фрицевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1902

Дата смерти

После 12.06.1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
12.06.?
Военный Комиссар Гдовского пограничного района
Смерть
После 12.06.1918
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