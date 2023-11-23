Предтечевский Евгений Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.06.1896
Отец: Предтечевский Дмитрий Алексеев
Мать: Мария Николаева
Евгений (15.06.18963 -?), в 1916 году окончил Ярославскую мужскую гимназию4 , в 1922 году проживал с женой Валентиной Алексеевной (02.02.1903-?)5 , дочерью священника Алексея Алексинского, при железно... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.1922
Смерть
Неизвестно