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Предтечевский Евгений Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1896

Отец: Предтечевский Дмитрий Алексеев

Мать: Мария Николаева

Евгений (15.06.18963 -?), в 1916 году окончил Ярославскую мужскую гимназию4 , в 1922 году проживал с женой Валентиной Алексеевной (02.02.1903-?)5 , дочерью священника Алексея Алексинского, при железно... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Предтечевская (Алексинская) Валентина Алексеева

Рождение ребёнка
06.07.1922

Сын: Предтечевский Дмитрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Предтечевская (Алексинская) Валентина Алексеева

Смерть
Неизвестно

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