Павлова (Душечкина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Душечкина) Мария

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Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

14.?.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.?.1923

Отец: Душечкин Ефим

Мать: Душечкина Аксинья

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.?.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Василий

Ханинское лесничество, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
31.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Василий

Ханинское лесничество, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Василий

Смерть
Неизвестно
Грицовский, Веневский муниципальный район, Тульская область
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