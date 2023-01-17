Павлова (Душечкина) Мария
Место рождения
Дата рождения14.?.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.?.1923
Отец: Душечкин Ефим
Мать: Душечкина Аксинья
Рождение ребёнка
01.?.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Василий
Рождение ребёнка
31.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Василий
Смерть
Неизвестно
Грицовский, Веневский муниципальный район, Тульская область