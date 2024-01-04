Волков Гавриил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти?.09.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Волков Григорий
Бракосочетание
07.02.1934
Рождение ребёнка
18.02.1935
Сын: Волков Николай Гаврилович
Мать ребёнка: Волкова (Соловьёва) Пелагея Ионовна
Рождение ребёнка
18.10.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волкова (Соловьёва) Пелагея Ионовна
Смерть
?.09.1941
пропал без вести