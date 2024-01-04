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Волков Гавриил Григорьевич

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Место рождения

Ивановка, Золотухинский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Волков Григорий

Мать: Волкова (92 Года Прожила?) ?

Ивановка, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
07.02.1934

Жена: Волкова (Соловьёва) Пелагея Ионовна

Ивановка, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
18.02.1935

Сын: Волков Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Волкова (Соловьёва) Пелагея Ионовна

Ивановка, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
18.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова (Соловьёва) Пелагея Ионовна

Ивановка, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Смерть
?.09.1941
пропал без вести

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