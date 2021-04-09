Борисов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1948

Дата смерти

09.04.2021

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1948

Отец: Борисов Дмитрий Иванович

Мать: Борисова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.04.2021
Отрадное, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
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