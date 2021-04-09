Борисов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1948
Дата смерти09.04.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1948
Отец: Борисов Дмитрий Иванович
Мать: Борисова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.04.2021
Отрадное, Кировский муниципальный район, Ленинградская область