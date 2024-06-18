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Соломатов Андрей Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1962

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1962

Отец: Соломатов Юрий Ефимович

Мать: Соломатова (Багаева) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соломатова Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Соломатова (Пиликова) Наталья Геннадьевна

Рождение ребёнка
07.05.1991

Дочь: Мальцева (Соломатова) Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Соломатова Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
31.01.1998

Сын: Соломатов Артем Андреевич

Мать ребёнка: Грибанова Виктория Викторовна

Рождение ребёнка
06.04.2013

Сын: Соломатов Юрий Андреевич

Мать ребёнка: Соломатова (Кузнецова) Валерия Сергеевна

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