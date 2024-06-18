Соломатов Андрей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1962
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соломатова Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Соломатова (Пиликова) Наталья Геннадьевна
Рождение ребёнка
07.05.1991
Дочь: Мальцева (Соломатова) Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Соломатова Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
31.01.1998
Сын: Соломатов Артем Андреевич
Мать ребёнка: Грибанова Виктория Викторовна
Рождение ребёнка
06.04.2013
Мать ребёнка: Соломатова (Кузнецова) Валерия Сергеевна