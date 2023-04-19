Столбова (Земченкова) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столбова (Земченкова) Ольга Александровна

Место рождения

г.Прокопьевск Кемеровская область

Дата рождения

15.01.1978

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1978

Отец: Земченков Александр Александрович

Мать: Земченкова Татьяна Николаевна

г.Прокопьевск Кемеровская область
Рождение ребёнка
21.04.1997

Дочь: Столбова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Столбов Александр

Рождение ребёнка
09.03.2014

Сын: Столбов Данил Александрович

Отец ребёнка: Столбов Александр

г.Прокопьевск Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столбов Александр

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