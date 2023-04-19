Столбова (Земченкова) Ольга Александровна
Место рожденияг.Прокопьевск Кемеровская область
Дата рождения15.01.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1978
г.Прокопьевск Кемеровская область
Рождение ребёнка
21.04.1997
Дочь: Столбова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Столбов Александр
Рождение ребёнка
09.03.2014
Сын: Столбов Данил Александрович
Отец ребёнка: Столбов Александр
г.Прокопьевск Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Столбов Александр