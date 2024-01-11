Хрюкина Вера Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Роман
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.
Сын: Хрюкин Прокопий Тихонович
Отец ребёнка: Хрюкин Тихон Андреевич
Рождение ребёнка
1889
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Хрюкин Тихон Андреевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Хрюкина) Арина Тихоновна
Отец ребёнка: Хрюкин Тихон Андреевич
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Хрюкин Тихон Андреевич
Рождение ребёнка
14.04.1901 ст.
Есть запись в метрической книге . Восприемник Мурзин Иван Иванович
Рождение ребёнка
15.05.1903 ст.
Дочь: (Хрюкина) Александра Тихоновна
Отец ребёнка: Хрюкин Тихон Андреевич
Есть запись в метрической книге
Рождение ребёнка
25.06.1905
Смерть
Неизвестно