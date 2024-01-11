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Хрюкина Вера Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Роман

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрюкин Тихон Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1886 ст.

Сын: Хрюкин Прокопий Тихонович

Отец ребёнка: Хрюкин Тихон Андреевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Хрюкин Иван Тихонович

Отец ребёнка: Хрюкин Тихон Андреевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Хрюкин Дмитрий Тихонович

Отец ребёнка: Хрюкин Тихон Андреевич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Хрюкина) Арина Тихоновна

Отец ребёнка: Хрюкин Тихон Андреевич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Хрюкин Василий Тихонович

Отец ребёнка: Хрюкин Тихон Андреевич

Рождение ребёнка
14.04.1901 ст.

Сын: Хрюкин Иван Тихонович

Отец ребёнка: Хрюкин Тихон Андреевич

Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Есть запись в метрической книге . Восприемник Мурзин Иван Иванович
Рождение ребёнка
15.05.1903 ст.

Дочь: (Хрюкина) Александра Тихоновна

Отец ребёнка: Хрюкин Тихон Андреевич

Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Есть запись в метрической книге
Рождение ребёнка
25.06.1905

Сын: Хрюкин Иван Тихонович

Отец ребёнка: Хрюкин Тихон Андреевич

Смерть
Неизвестно

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