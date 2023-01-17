Баскакова Лукия Андреева(С) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаскакова Лукия Андреева(С)

Баскакова Лукия Андреева(С)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

16.03.1868

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1867

Дочь: Баскакова Анна Дионисовна(Р.)

Отец ребёнка: Баскаков Дионисий Николаевич(Б.Б.С)

Ратманово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баскаков Дионисий Николаевич(Б.Б.С)

Смерть
16.03.1868
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close