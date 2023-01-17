Баскакова Лукия Андреева(С)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти16.03.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1867
Дочь: Баскакова Анна Дионисовна(Р.)
Отец ребёнка: Баскаков Дионисий Николаевич(Б.Б.С)
Ратманово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.03.1868