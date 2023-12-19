Соснина Парасковья Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соснина Парасковья Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Соснин Николай Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Соснин Николай Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степан

Отец ребёнка: Соснин Николай Карпович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Соснин Трофим Николаевич

Отец ребёнка: Соснин Николай Карпович

Смерть
Неизвестно

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