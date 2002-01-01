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Поздеев Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1941

Дата смерти

01.01.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1941

Отец: Поздеев Василий

Мать: Поздеева Капиталина Ивановна

Рождение ребёнка
06.03.1972

Дочь: Смирнова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Поздеева Зоя Александровна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.07.1975

Дочь: Дубилова Марина Александровна

Мать ребёнка: Поздеева Зоя Александровна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поздеева Зоя Александровна

Смерть
01.01.2002
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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