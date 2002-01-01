Поздеев Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1941
Дата смерти01.01.2002
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1941
Отец: Поздеев Василий
Рождение ребёнка
06.03.1972
Дочь: Смирнова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Поздеева Зоя Александровна
Рождение ребёнка
29.07.1975
Дочь: Дубилова Марина Александровна
Мать ребёнка: Поздеева Зоя Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.2002