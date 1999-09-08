Лелёкин Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1926
Дата смерти08.09.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лелёкина (Каратецкая) Раиса Алексеевна
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лелёкина (Каратецкая) Раиса Алексеевна
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
08.09.1999
Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область