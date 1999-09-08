Лелёкин Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лелёкин Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1926

Дата смерти

08.09.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лелёкина (Каратецкая) Раиса Алексеевна

Рождение ребёнка
12.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лелёкина (Каратецкая) Раиса Алексеевна

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лелёкина (Каратецкая) Раиса Алексеевна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
08.09.1999
Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область

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