Шавкута Павел Павлович
Место рождения
Дата рождения17.12.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1913
Отец: Шавкута Павел Андреев
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Шавкута (Шавкута) Людмила
Мать ребёнка: Шавкута (Шептева) Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Шавкута Александр Павлович
Мать ребёнка: Шавкута (Шептева) Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
06.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шавкута (Шептева) Татьяна Яковлевна
Смерть
Неизвестно