Шавкута Павел Павлович 17.12.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шавкута Павел Павлович

Место рождения

Ерофеевка, Аккольский район, Акмолинская область

Дата рождения

17.12.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1913

Отец: Шавкута Павел Андреев

Мать: Шавкута Прасковья Петровна

Ерофеевка, Аккольский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1944

Дочь: Шавкута (Шавкута) Людмила

Мать ребёнка: Шавкута (Шептева) Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Шавкута Александр Павлович

Мать ребёнка: Шавкута (Шептева) Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
06.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шавкута (Шептева) Татьяна Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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