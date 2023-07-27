Тамбовцев Семен Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамбовцев Семен Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Тамбовцев Иван Автимиров

Мать: Тамбовцева Аграфена

Рождение ребёнка
1826

Сын: Тамбовцев Иван Семенов

Мать ребёнка: Тамбовцева Анна Максимова

Рождение ребёнка
16.07.1829

Сын: Тамбовцев Владимир Семенов

Мать ребёнка: Тамбовцева Анна Максимова

Рождение ребёнка
1831

Сын: Тамбовцев Илья Семенович

Мать ребёнка: Тамбовцева Анна Максимова

Рождение ребёнка
1831

Сын: Тамбовцев Илья Семенов

Мать ребёнка: Тамбовцева (комольнова) Устинья Филиппова

Рождение ребёнка
24.06.1833

Сын: Тамбовцев Самсон Семенович

Мать ребёнка: Тамбовцева Анна Максимова

Рождение ребёнка
24.06.1833

Сын: Тамбовцев Самсон Семенов

Мать ребёнка: Тамбовцева (комольнова) Устинья Филиппова

Рождение ребёнка
01.12.1834

Сын: Тамбовцев Наум Семенович

Мать ребёнка: Тамбовцева Анна Максимова

Рождение ребёнка
01.12.1834

Сын: Тамбовцев Наум Семенов

Мать ребёнка: Тамбовцева (комольнова) Устинья Филиппова

Рождение ребёнка
14.10.1836

Дочь: Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Тамбовцева Анна Максимова

Рождение ребёнка
14.10.1836

Дочь: Пелагея Семенова

Мать ребёнка: Тамбовцева (комольнова) Устинья Филиппова

Рождение ребёнка
14.12.1837

Дочь: Ульяна Семеновна

Мать ребёнка: Тамбовцева Анна Максимова

Рождение ребёнка
14.12.1837

Дочь: Ульяна Семенова

Мать ребёнка: Тамбовцева (комольнова) Устинья Филиппова

Рождение ребёнка
21.06.1839

Сын: Тамбовцев Давид Семенович

Мать ребёнка: Тамбовцева Анна Максимова

Рождение ребёнка
21.06.1839

Сын: Тамбовцев Давид Семенов

Мать ребёнка: Тамбовцева (комольнова) Устинья Филиппова

Рождение ребёнка
22.08.1842

Дочь: Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Тамбовцева Анна Максимова

Рождение ребёнка
22.08.1842

Дочь: Наталья Семенова

Мать ребёнка: Тамбовцева (комольнова) Устинья Филиппова

Рождение ребёнка
19.11.1844

Сын: Тамбовцев Михаил Семенович

Мать ребёнка: Тамбовцева Анна Максимова

Рождение ребёнка
19.11.1844

Сын: Тамбовцев Михаил Семенов

Мать ребёнка: Тамбовцева (комольнова) Устинья Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамбовцева Анна Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамбовцева (комольнова) Устинья Филиппова

Смерть
Неизвестно
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