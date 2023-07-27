Тамбовцев Семен Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Тамбовцев Иван Автимиров
Мать: Тамбовцева Аграфена
Мать ребёнка: Тамбовцева Анна Максимова
Сын: Тамбовцев Владимир Семенов
Мать ребёнка: Тамбовцева Анна Максимова
Мать ребёнка: Тамбовцева Анна Максимова
Мать ребёнка: Тамбовцева (комольнова) Устинья Филиппова
Сын: Тамбовцев Самсон Семенович
Мать ребёнка: Тамбовцева Анна Максимова
Мать ребёнка: Тамбовцева (комольнова) Устинья Филиппова
Мать ребёнка: Тамбовцева Анна Максимова
Мать ребёнка: Тамбовцева (комольнова) Устинья Филиппова
Дочь: Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Тамбовцева Анна Максимова
Дочь: Пелагея Семенова
Мать ребёнка: Тамбовцева (комольнова) Устинья Филиппова
Дочь: Ульяна Семеновна
Мать ребёнка: Тамбовцева Анна Максимова
Дочь: Ульяна Семенова
Мать ребёнка: Тамбовцева (комольнова) Устинья Филиппова
Сын: Тамбовцев Давид Семенович
Мать ребёнка: Тамбовцева Анна Максимова
Мать ребёнка: Тамбовцева (комольнова) Устинья Филиппова
Дочь: Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Тамбовцева Анна Максимова
Дочь: Наталья Семенова
Мать ребёнка: Тамбовцева (комольнова) Устинья Филиппова
Сын: Тамбовцев Михаил Семенович
Мать ребёнка: Тамбовцева Анна Максимова
Мать ребёнка: Тамбовцева (комольнова) Устинья Филиппова