Полуянова-Керова Ирина Анатольевна
Место рожденияс.Курашим Пермского района Пермской области
Дата рождения09.08.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1989
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.2009
Дочь: Керова Ксения Александровна
Отец ребёнка: Керов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
13.04.2014
Дочь: Керова Ульяна Александровна
Отец ребёнка: Керов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
01.03.2020
Дочь: Керова Ева Александровна
Отец ребёнка: Керов Александр Николаевич