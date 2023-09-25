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Полуянова-Керова Ирина Анатольевна

Место рождения

с.Курашим Пермского района Пермской области

Дата рождения

09.08.1989

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1989

Отец: Полуянов Анатолий Иванович

Мать: Гаврикова-Полуянова Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Керов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
25.04.2009

Дочь: Керова Ксения Александровна

Отец ребёнка: Керов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
13.04.2014

Дочь: Керова Ульяна Александровна

Отец ребёнка: Керов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
01.03.2020

Дочь: Керова Ева Александровна

Отец ребёнка: Керов Александр Николаевич

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