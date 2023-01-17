Пономарёв Макар Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 06.05.1864 и 06.05.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 06.05.1864 и 06.05.1865
Отец: Пономарёв Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Капитолина Макаровна
Мать ребёнка: Пономарёва Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
03.08.1888
Дочь: Мария Макаровна
Мать ребёнка: Пономарёва Акилина Ивановна
Бракосочетание
До 1888
Рождение ребёнка
Около ?.03.1895
Сын: Пономарёв Прокопий Макарович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
09.10.1908
Жених - 2 брак невеста - 1 брак
Бракосочетание
07.05.1911
Жених - 3 брак Невеста - 2 брак
Рождение ребёнка
01.07.1913
Мать ребёнка: Пономарёва Мария Лазаревна
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно