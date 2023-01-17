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Пономарёв Макар Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 06.05.1864 и 06.05.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 06.05.1864 и 06.05.1865

Отец: Пономарёв Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Капитолина Макаровна

Мать ребёнка: Пономарёва Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
03.08.1888

Дочь: Мария Макаровна

Мать ребёнка: Пономарёва Акилина Ивановна

Бракосочетание
До 1888

Жена: Пономарёва Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
Около ?.03.1895

Сын: Пономарёв Прокопий Макарович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
09.10.1908

Жена: Пономарёва Наталия Мефодиевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 2 брак невеста - 1 брак
Бракосочетание
07.05.1911

Жена: Пономарёва Мария Лазаревна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 3 брак Невеста - 2 брак
Рождение ребёнка
01.07.1913

Сын: Пономарёв Илья Макарович

Мать ребёнка: Пономарёва Мария Лазаревна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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