Речкова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Речкова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Речков Михаил Семенович

Отец ребёнка: Речков Семен

Рождение ребёнка
15.09.?

Дочь: Речкова Надежда Семеновна

Отец ребёнка: Речков Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Речков Виктор Семенович

Отец ребёнка: Речков Семен

Рождение ребёнка
19.12.1935

Сын: Речков Николай Семенович

Отец ребёнка: Речков Семен

Рождение ребёнка
26.04.1942

Сын: Речков Гермоген Семенович

Отец ребёнка: Речков Семен

Смерть
Неизвестно

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