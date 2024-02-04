Речкова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Речков Семен
Рождение ребёнка
15.09.?
Дочь: Речкова Надежда Семеновна
Отец ребёнка: Речков Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Речков Семен
Рождение ребёнка
19.12.1935
Отец ребёнка: Речков Семен
Рождение ребёнка
26.04.1942
Сын: Речков Гермоген Семенович
Отец ребёнка: Речков Семен
Смерть
Неизвестно