Сысоева Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева Елена Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сысоев Владислав Васильевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Владислав Васильевич

Смерть
Неизвестно
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