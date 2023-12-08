Кравченко Матрёна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравченко Матрёна Ильинична

Кравченко Матрёна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильчук Илья

Мать: Ильчук Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Фёдор

Отец ребёнка: Кравченко Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко Татьяна

Отец ребёнка: Кравченко Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко Одарка

Отец ребёнка: Кравченко Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко Мария

Отец ребёнка: Кравченко Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко Зинаида

Отец ребёнка: Кравченко Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко Екатерина

Отец ребёнка: Кравченко Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко Евдокия

Отец ребёнка: Кравченко Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Василий

Отец ребёнка: Кравченко Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Неизвестно

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.