Кравченко Матрёна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ильчук Илья
Мать: Ильчук Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Фёдор
Отец ребёнка: Кравченко Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравченко Татьяна
Отец ребёнка: Кравченко Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравченко Одарка
Отец ребёнка: Кравченко Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравченко Мария
Отец ребёнка: Кравченко Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравченко Зинаида
Отец ребёнка: Кравченко Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравченко Екатерина
Отец ребёнка: Кравченко Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравченко Евдокия
Отец ребёнка: Кравченко Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Василий
Отец ребёнка: Кравченко Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кравченко Неизвестно
Смерть
Неизвестно