Беспалов Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1812 ст.
д. Беспалово
Упоминание
01.03.1816 ст.
с. Рождественское, д. Беспалово. 7я ревизская сказка: 3,5 года. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.25 д.354 л.158об-159 двор № 329
Бракосочетание
До 1832 ст.
Рождение ребёнка
27.08.1832 ст.
Сын: Беспалов Павел Николаевич
Мать ребёнка: Беспалова Екатерина Нестеровна
Губернское, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
д. Беспалова ГАСО-Екб ф.6 оп.1 д.71 л.551об запись № 52
Смерть
Неизвестно