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Беспалов Николай Петрович

Место рождения

Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.

Отец: Беспалов Пётр Маркович

Мать: Беспалова (Ходова) Соломония Никоновна

Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
д. Беспалово
Упоминание
01.03.1816 ст.
Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
с. Рождественское, д. Беспалово. 7я ревизская сказка: 3,5 года. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.25 д.354 л.158об-159 двор № 329
Бракосочетание
До 1832 ст.

Жена: Беспалова Екатерина Нестеровна

Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.08.1832 ст.

Сын: Беспалов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Беспалова Екатерина Нестеровна

Губернское, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
д. Беспалова ГАСО-Екб ф.6 оп.1 д.71 л.551об запись № 52
Смерть
Неизвестно

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