Беккер Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беккер Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Беккер (Кушнерова) Лилия (Розалия) Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1946
Дочь: Полторан Елена Владимировна
Мать ребёнка: Беккер (Кушнерова) Лилия (Розалия) Васильевна