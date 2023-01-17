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Ксения Вавилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1792 и 1794

Дата смерти

После 1865

Пол

Женский

Отец

Между 1753 и 1754 г.р.

Мать

Между 1753 и 1755 г.р.

Муж

Дети

Между 1818 и 1820 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1792 и 1794

Отец: Вавило Емельянов

Мать: Агафья Васильева

Бракосочетание
Между 1815 и 1818 ст.

Муж: Стефан

Место жительства
По 1815 ст.
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1818 и 1820

Сын: Андрей Стефанов

Отец ребёнка: Стефан

Место жительства
С 1838 ст.
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Возможно, после смерти мужа жила в семье младшего брата Ивана Вавилова.
Место жительства
Неизвестно
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1865
1865 - последнее упоминание в исповедных росписях.
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