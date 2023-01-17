Ксения Вавилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1792 и 1794
Дата смертиПосле 1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1792 и 1794
Отец: Вавило Емельянов
Мать: Агафья Васильева
Бракосочетание
Между 1815 и 1818 ст.
Муж: Стефан
Место жительства
По 1815 ст.
Рождение ребёнка
Между 1818 и 1820
Сын: Андрей Стефанов
Отец ребёнка: Стефан
Место жительства
С 1838 ст.
Возможно, после смерти мужа жила в семье младшего брата Ивана Вавилова.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1865
1865 - последнее упоминание в исповедных росписях.