Базаева Парасковья Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБазаева Парасковья Георгиевна

Базаева Парасковья Георгиевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1909 г.р.
1915 г.р.
1923 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1909

Сын: Базаев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Базаев Михаил Исидорович

Силино
Рождение ребёнка
1915

Сын: Базаев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Базаев Михаил Исидорович

Рождение ребёнка
01.08.1923

Дочь: Фролова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Базаев Михаил Исидорович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Базаев Михаил Исидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Базаев Михаил Исидорович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close