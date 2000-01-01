Базаева Парасковья Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1909
Отец ребёнка: Базаев Михаил Исидорович
Силино
Рождение ребёнка
1915
Сын: Базаев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Базаев Михаил Исидорович
Рождение ребёнка
01.08.1923
Дочь: Фролова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Базаев Михаил Исидорович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Базаев Михаил Исидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Базаев Михаил Исидорович