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Щербаков Василий Иванович

Место рождения

Хромтау, Хромтауский район, Актюбинская область

Дата рождения

11.02.1916

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1926 г.р.

Дети

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1916

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Хромтау, Хромтауский район, Актюбинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова (Трифонова) Зинаида Андреевна

Рождение ребёнка
27.07.1947

Дочь: Патрахина (Щербакова) Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Щербакова (Трифонова) Зинаида Андреевна

Смерть
1980

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