Щербаков Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения11.02.1916
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1916
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.1947
Дочь: Патрахина (Щербакова) Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Щербакова (Трифонова) Зинаида Андреевна
Смерть
1980