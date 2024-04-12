Вейценфельд Михель Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вейценфельд Михель Яковлевич

Место рождения

Вильнюс, Литовская ССР

Дата рождения

25.01.1913

Дата смерти

02.11.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1913

Отец: Вейценфельд Яков Пинхосович

Мать: Вейценфельд Ревекка Зоселевна

Вильнюс, Литовская ССР
Иммиграция
1917
Место жительства
1920
Kings, New York, USA
Место жительства
Между 19.12.1977 и 16.09.2004
291 Newport T, Deerfield Beach, Florida 33442-2670, USA
Место жительства
Неизвестно
21 South Trl, Narragansett, Rhode Island 02882-3116, USA
Место жительства
Неизвестно
86 PO Box, Craryville, New York 12521-0086, USA
Место жительства
Неизвестно
Deerfield Beach, Florida 33442, USA
Смерть
02.11.1994
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