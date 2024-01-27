Bebaeff Peter Savelich
Место рожденияKars, Russia
Дата рождения01.01.1888
Дата смерти20.09.1955
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1888
Kars, Russia
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Eells Julie
Мать ребёнка: Bebaeff Anna
United States
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Bebaeff Anna
Смерть
20.09.1955
Los Angeles, California, United States
Похороны
?.09.1955
Commerce, Los Angeles, California, United States