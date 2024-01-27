Bebaeff Peter Savelich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bebaeff Peter Savelich

Место рождения

Kars, Russia

Дата рождения

01.01.1888

Дата смерти

20.09.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1888

Отец: Бибаев Bibayoff (bebaeff) Савелий Saveli Евстратович Yastropich

Мать: Bibayoff Mary

Kars, Russia
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Eells Julie

Мать ребёнка: Bebaeff Anna

United States
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Bebaeff Anna

Смерть
20.09.1955
Los Angeles, California, United States
Похороны
?.09.1955
Commerce, Los Angeles, California, United States
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