Орлов Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения12.11.1903
Дата смерти08.09.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1903
Место жительства
С 1924
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1944
Смерть
08.09.1999
Место жительства
По 1999