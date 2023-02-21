Катерина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Григорий Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврило Иванов

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Сила Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврило Иванов

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Федор Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврило Иванов

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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