Катерина Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Григорий Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврило Иванов
Рождение ребёнка
1767
Сын: Сила Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврило Иванов
Рождение ребёнка
1783
Сын: Федор Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврило Иванов
Смерть
Неизвестно