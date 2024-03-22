Анастасия Алексеева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1903
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Жуланов Михаил Ильин
Рождение ребёнка
13.05.1904
Отец ребёнка: Жуланов Михаил Ильин
Рождение ребёнка
13.01.1907
Отец ребёнка: Жуланов Михаил Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жуланов Михаил Ильин
Смерть
Неизвестно