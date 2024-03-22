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Анастасия Алексеева

Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
21.03.1903

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Жуланов Михаил Ильин

Рождение ребёнка
13.05.1904

Сын: Жуланов Георгий Михайлов

Отец ребёнка: Жуланов Михаил Ильин

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
13.01.1907

Сын: Жуланов Тимофей Михайлов

Отец ребёнка: Жуланов Михаил Ильин

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуланов Михаил Ильин

Смерть
Неизвестно
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