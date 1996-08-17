Лебедев Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1925
Дата смерти17.08.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1925
Отец: не указан
Мать: Лебедев (Синицына) Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лебедева (Гранова) Юлия
Рождение ребёнка
30.03.1956
Сын: Лебедев Алексей
Мать ребёнка: Лебедева (Гранова) Юлия
Смерть
17.08.1996