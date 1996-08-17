Лебедев Евгений 20.10.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лебедев Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1925

Дата смерти

17.08.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1898 г.р.

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1925

Отец: не указан

Мать: Лебедев (Синицына) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева (Гранова) Юлия

Рождение ребёнка
30.03.1956

Сын: Лебедев Алексей

Мать ребёнка: Лебедева (Гранова) Юлия

Смерть
17.08.1996

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