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Шаишникова Анна Евдокимовна
Шаишникова Анна Евдокимовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.06.1903
Пол
Женский
Отец
Шаишников Евдоким Яковлевич
Мать
Шаишникова (Забродина) Мария Семёновна
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1903
Отец:
Шаишников Евдоким Яковлевич
Мать:
Шаишникова Мария Семёновна
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