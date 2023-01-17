Матвеев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1900 ст.
Сын: Матвеев Александр Иванович
Мать ребёнка: Матвеева Агафья Павловна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1900
Ливны, город Ливны, Орловская область
Мещанин города Ливны Орловской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матвеева Агафья Павловна
Смерть
Неизвестно