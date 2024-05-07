Новожилов Григорий Никифорович
Место рождения
Дата рождения29.09.1909
Дата смерти18.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.06.1837
Сын: Новожилов Юрий Григорьевич
Мать ребёнка: Новожилова Мария Васильевна
Рождение
29.09.1909
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Новожилова Руфина Григорьевна
Мать ребёнка: Новожилова Мария Васильевна
Смерть
18.01.1942
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
п. Затенки Умер от ран.