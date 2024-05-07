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Новожилов Григорий Никифорович

Место рождения

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

29.09.1909

Дата смерти

18.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.06.1837

Сын: Новожилов Юрий Григорьевич

Мать ребёнка: Новожилова Мария Васильевна

Рождение
29.09.1909

Отец: Новожилов Никифор Никифорович

Мать: Новожилова (Мосягина) Александра Николаевна

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новожилова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Новожилова Руфина Григорьевна

Мать ребёнка: Новожилова Мария Васильевна

Смерть
18.01.1942
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
п. Затенки Умер от ран.

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