Арсеньева (Арсеньева) Мария
Место рожденияд. Торхлово
Дата рождения01.11.1895
Дата смерти09.10.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1895
Отец: Терентьев Арсений
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Романова) Таисия
Отец ребёнка: Петров Роман
Торхлово, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
19.01.1929
Рождение ребёнка
28.01.1933
Смерть
09.10.1975
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости