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Арсеньева (Арсеньева) Мария

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Место рождения

д. Торхлово

Дата рождения

01.11.1895

Дата смерти

09.10.1975

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

1859 г.р.

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1895

Отец: Терентьев Арсений

Мать: Захарова (Захарова) Ефимия

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Романова) Таисия

Отец ребёнка: Петров Роман

Торхлово, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Роман

Рождение ребёнка
19.01.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Роман

Рождение ребёнка
28.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Роман

Смерть
09.10.1975
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости

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