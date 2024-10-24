Турусов Никита Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Турусов Василий Фомич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турусов Иван Никитич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Турусова) Арина Никитична
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Турусов Егор Никитич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно