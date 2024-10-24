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Турусов Никита Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Турусов Василий Фомич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турусов Иван Никитич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Турусова) Арина Никитична

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Турусов Егор Никитич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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