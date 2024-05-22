Лоскутов Василий Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смерти1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1750
В ИВ 1756 года - 6 лет. ЦГАКО ф.237, оп.71, д.756а. № 186, л. 409 Книга Казанской Епархии Кукарского заказу ясашного села Алексеевского В РС 1762-1766 года - 11 лет. РГАДА Ф350 Оп2 Д1173 ; 1762-1766 г... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1768
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Лоскутова Марья Васильевна
Мать ребёнка: Лоскутова Гликерия (Лукерья) Андреевна
В РС 1782 года 14 лет.(из РС 1795) ЦГАКО 176-2-15а, л. 467 (Плишкино) В ИВ 1783 года - 6 лет.? ЦГАКО 237-71-834, л. 952 об.
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Лоскутова Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Лоскутова Гликерия (Лукерья) Андреевна
В РС 1782 года 12 лет.(из РС 1795 год) ЦГАКО 176-2-15а, л. 467 (Плишкино) В ИВ 1783 года - 13 лет. ЦГАКО 237-71-834, л. 952 об.
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Лоскутова Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Лоскутова Гликерия (Лукерья) Андреевна
В РС 1782 года 9 лет.(из РС 1795) ЦГАКО 176-2-15а, л. 467 (Плишкино) В ИВ 1783 года - 10 лет. ЦГАКО 237-71-834, л. 952 об. В ИВ 1790 года - 17 лет.
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Лоскутов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Лоскутова Гликерия (Лукерья) Андреевна
В РС 1782 года 5 лет.(из РС 1795 года) ЦГАКО 176-2-15а, л. 467 (Плишкино) В ИВ 1783 года - 9 лет. ЦГАКО 237-71-834, л. 952 об.
Место жительства
Около 1783
Смерть
1787
В РС 1795 года. (37 в прошлую РС) ЦГАКО 176-2-15а, л. 467