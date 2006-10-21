Барышева (Смирнова) Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1927
Дата смерти21.10.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.06.1860
Сын: Барышев Александр Павлович
Отец ребёнка: Барышев Павел Венедиктович
Рождение
12.03.1927
Рождение ребёнка
10.03.1952
Отец ребёнка: Барышев Павел Венедиктович
Рождение ребёнка
01.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барышев Павел Венедиктович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.10.2006
Похороны
Неизвестно
Буйское кладбище «Местечко Лаврово»