Барышева (Смирнова) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышева (Смирнова) Евдокия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1927

Дата смерти

21.10.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.06.1860

Сын: Барышев Александр Павлович

Отец ребёнка: Барышев Павел Венедиктович

Рождение
12.03.1927

Отец: Смирнов Федор Никандрович

Мать: Смирнова Анна Александровна

Рождение ребёнка
10.03.1952

Сын: Барышев Валерий Павлович

Отец ребёнка: Барышев Павел Венедиктович

Рождение ребёнка
01.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барышев Павел Венедиктович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барышев Павел Венедиктович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.10.2006
Похороны
Неизвестно
Буйское кладбище «Местечко Лаврово»
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