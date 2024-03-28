Сафонова (Юрьева) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1892
Дата смерти13.07.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Сафонова) Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Сафонов Иван Ефимович
Бракосочетание
26.04.1928
Рождение ребёнка
24.03.1931
Отец ребёнка: Сафонов Иван Ефимович
Смерть
13.07.1980