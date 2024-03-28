Сафонова (Юрьева) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонова (Юрьева) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1892

Дата смерти

13.07.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Сафонова) Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Сафонов Иван Ефимович

Бракосочетание
26.04.1928

Муж: Сафонов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
24.03.1931

Сын: Сафонов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Сафонов Иван Ефимович

Смерть
13.07.1980

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