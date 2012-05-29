Мельников Виктор Константинович
Место рождения
Дата рождения23.10.1949
Дата смерти29.05.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1949
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мельникова (Бабина) Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
14.08.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мельникова (Бабина) Татьяна Викторовна
Смерть
29.05.2012