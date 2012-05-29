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Мельников Виктор Константинович

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

23.10.1949

Дата смерти

29.05.2012

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1949

Отец: Мельников Константин Иванович

Мать: Мельникова Надежда Павловна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельникова (Бабина) Татьяна Викторовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.08.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельникова (Бабина) Татьяна Викторовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
29.05.2012
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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